В Челябинске горела мастерская скульптора

На улице Сони Кривой в центре Челябинска произошел крупный пожар в гаражном кооперативе. Судя по фотографиям, опубликованным в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по Челябинской области, горела мастерская скульптора, из-за которой судились региональное отделение Союза художников и мэрия.

Пожар начался днем 7 июня. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, произошло возгорание хозяйственной постройки на площади 15 кв. м. Существовала реальная угроза распространения огня на гаражи, но пожарные вовремя ее ликвидировали. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливаются.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в прошлом году Арбитражный суд Челябинской области признал право собственности регионального отделения Союза художников России на здание мастерской на улице Сони Кривой, в которой работал известный скульптор Лев Головницкий, в силу приобретательной давности. С 1976 года здание бывшей котельной после реконструкции в мастерскую использовалось в системе предприятий Художественного фонда РСФСР, затем ООО «Худфонд», а с 2004 года регионального отделения Союза художников России. С 2018 года здание находится аренде у скульптора. Администрация города никакого интереса к имуществу не проявляло до февраля 2022 года, когда передало здание под оперативное управление муниципального учреждения «Челябинский центр искусств». В итоге суд признал отсутствующим право собственности муниципального образования «Город Челябинск» на скульптурную мастерскую.

Комитет по управлению имущество и земельным отношениям города пытался оспорить это решение, но в сентябре 2024 года Восемнадцатый апелляционный, а в марте этого года Уральский арбитражный суды подтвердили законность решения первой инстанции.