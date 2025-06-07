Четыре человека погибли в ДТП в Чувашии

В Урмарском районе Чувашии около 11:00 мск произошла авария. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции Чувашии Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции Чувашии

По предварительной информации, водитель 1955 года рождения за рулем Volkswagen Polo выехал на высокой скорости на встречную полосу. После этого он столкнулся с Opel Astra, за рулем которого сидел мужчина 1988 года рождения. Водитель Volkswagen Polo и двое пассажиров Opel Astra 1965 и 1995 годов рождения погибли. Еще одна 59-летняя пассажирка скончалась в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии. Прокуратура Урмарского района взяла под контроль ход проверки по факту ДТП. На место происшествия выехал заместитель прокурора района Сергей Селезнев.