Пропавший пес по кличке Малыш погиб под колесами машин на ЗСД

В Санкт-Петербурге нашли пса бело-рыжего окраса по кличке Малыш, который сбежал из переноски в аэропорту Пулково. Однако вернуть хозяйке живую собаку, к сожалению, не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети Фото: социальные сети

Утром 7 июня животное заметили на ЗСД в районе Васильевского острова, сообщили на странице поисковой команды «Юки дома» в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что пес был пуглив, испытывал стресс. Его заметили бежавшим по обочине.

Как пишет «Фонтанка», хозяйка узнала питомца на кадрах, территорию стали прочесывать волонтеры-поисковики. Позже появилась информация о сбитой собаке на ЗСД. Хозяйка опознала в погибшем животном Малыша.

Татьяна Титаева