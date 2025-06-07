Земля обетованная туристам

Эйлат готовится к возвращению российских туристов. Уже сейчас наблюдается рост турпотока в Израиль, но его значительное увеличение ожидается к октябрю. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор Минтуризма Израиля Дани Шахар. Он отметил, что сейчас нет никаких запретов на продажу туров из России в Израиль, а прежние формулировки об угрозе безопасности, введенные после событий 7 октября, изменены практически полностью. Однако рекомендация воздерживаться от поездок в опасные приграничные районы сохраняется. Но, как добавил Шахар, туристических мест на этой территории нет. В 2023-м Минэкономразвития просило российских туроператоров поставить на паузу продажу путевок в Израиль и соседние страны из-за обострения обстановки в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пока от ведомства не было другой информации, правда, судя по расширению авиасообщения, скоро ситуация изменится, допускает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Что касается снятия запретов на продажу в ту или иную страну, в последнее время это как-то очень тихо происходит. Мы видим, что и израильские перевозчики возобновили полеты, и операторы в частном порядке заявляют о том, что у них будут квоты на этих рейсах. Значит, бизнес готов к реализации полноценного туристического продукта. Сам Израиль имеет большой потенциал въездного потока.

Для россиян это безвизовая страна, несмотря на электронную форму уведомления.

Там есть свои риски на въезде, вас могут долго продержать или даже не пустить в страну, но эти риски есть практически везде. Российскому туристу Израиль как продукт понятен, при этом опасения, связанные с военной эскалацией, могут отпугнуть часть путешественников. Российского рынка Израилю, конечно, не хватает. И, возможно, что цены сейчас будут более доступны с учетом того, что и рубль укрепился, и перевозка чуть расширяется. Честно, Израиль никогда не был дорогой страной. Это был средний сегмент, и объемы туда были неплохие. Посмотрим, удастся ли к ним вернуться».

“Ъ FM” направил запрос в Минэкономразвития с просьбой разъяснить, действуют ли сейчас какие-либо ограничения на продажу путевок. В Минтуризме Израиля считают, что для российских путешественников самыми интересными направлениями в стране могут быть Эйлат, Иерусалим, Хайфа и другие. Эта страна привлекательна тем, что отдохнуть на пляже можно почти в любой сезон. Но, например, с Турцией Израиль сравнивать сложно, говорит директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Ограничения и рекомендации — это совершенно разные вещи. Самолеты летали. Да, количество вылетов было несколько меньше, сейчас их стало больше. Сама по себе обстановка улучшилась. На этом фоне, конечно, рекомендации логичнее было бы снять. Израиль был достаточно популярным направлением, но он никогда не входил даже в топ-10.

Израиль — это почти круглогодичный курорт для пляжного отдыха и посещения культурно-исторических мест. Правда, там высококлассных отелей очень мало. По крайней мере, на побережье в районе Эйлата.

Внутри, конечно, есть выбор недорогих отелей, сетевых домов, хороших отелей. Все зависит от того, на что вы претендуете, с кем вы хотите лететь, где вы хотите жить, что вы хотите получить на месте».

Туроператоры, опрошенные “Ъ FM”, пока не готовы массово продавать пакетные туры в Израиль. Но они организуют отдых в индивидуальном порядке. Так, за недельный отпуск в четырехзвездночном отеле Эйлата, включая перелет из Москвы, за двух путешественников придется заплатить около 400 тыс. руб.

«Туда достаточно дорого сейчас лететь, но, конечно, надо смотреть. С Турцией сравнивать не совсем корректно, потому что Турция тоже разнообразная, там цены варьируются от 100 тыс. руб. до 1,5 млн руб. То есть что конкретно дешевле, сложно судить. Готовых туров нет, потому что сейчас Израиль не массовое туристическое направление, чартеров туда нет, какими-то регулярными рейсами добраться можно. Собрать можно: наземное обслуживание, отель, перелет, это можно сделать». «Пока туроператоры достаточно настороженно относятся к этой истории. Туда есть прямые перелеты, но пакетных туров нет, чартеры не летают сейчас. Прямые рейсы с багажом туда и обратно стоят 155 тыс. руб. на двоих. А отели от 213 тыс. руб., то есть выходит около 400 тыс. руб. за неделю. Это индивидуальный тур будет, только под вас. У нас после начала пандемии горящих туров нет никуда, потому что невозможно оплатить ничего. К сожалению, сейчас из-за того, что в мире происходит, у нас нет этой истории, что можно дешевле улететь за несколько дней».

Прежде в Минтуризме Израиля сообщали, что в 2024 году страну посетило меньше 1 млн путешественников. Свыше 70 тыс. из них были российские граждане. При этом с 2023-го за год боевых действий общий турпоток в Израиль сократился примерно на треть.

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Анна Кулецкая