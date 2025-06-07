В Лабинском районе Кубани открыли модульный спортзал за 39,6 млн рублей

В станице Чамлыкской Лабинского района открылся модульный спортивный зал, построенный в рамках краевой программы по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На церемонии присутствовали вице-губернатор Александр Власов, глава района Владимир Забураев, начальник Краснодарского училища имени генерала армии С.М. Штеменко Игорь Шпырня, а также спортсмены, тренеры и казаки.

Александр Власов отметил, что при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева ежегодно в регионе строится и ремонтируется около 50 спортивных объектов. Это способствует увеличению числа людей, занимающихся физической культурой и спортом, а также росту будущих чемпионов. Господин Власов подчеркнул достижения кубанских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях и пожелал им успехов.

Площадь нового здания составляет 450 «квадратов», из которых 300 кв. м отведены под спортивный зал. На строительство было выделено 39,6 млн руб. из краевого и местного бюджетов.

В этом зале планируется проводить тренировки по греко-римской и вольной борьбе, самбо, дзюдо и другим видам спорта.

Мария Удовик