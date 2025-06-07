Из программы кинофестиваля в Гатчине убрали фильм с Иваном Ургантом

На XXXI Международном кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине не покажут фильм «Во сне ты горько плакал», в котором снялся шоумен Иван Ургант. Картину убрали из программы мероприятия, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фильм режиссера Николая Солодникова отсутствует в списке кинопоказов на сайте фестиваля. До этого межрегиональное общественное движение «Зов народа» направило обращение на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой с просьбой изучить вопрос об отмене показа картины на фестивале в Ленинградской области.

Глава движения Сергей Зайцев уточнил, что обращение подали в Минкульт в четверг, а из программы фильм исключили уже в пятницу.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге отменили встречу с художником и писателем Максимом Кантором, приуроченную к выходу его нового романа «Сторож брата». По его словам, причиной стал донос.

Татьяна Титаева