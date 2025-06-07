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Мэр Рыбинска возглавил местное отделение «Единой России»

Главу Рыбинска Дмитрия Рудакова назначили исполняющим обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает «Черемуха». Решение приняли 6 июня на заседании президиума регионального совета партии.

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Должность секретаря стала вакантной после ухода Александра Сивкова, который более пяти лет возглавлял местное отделение.

В региональном отделении «Единой России» сообщили, что нового секретаря выберут тайным голосованием на конференции в Рыбинске. Политсовет местного отделения назначит дату конференции, пока сроки не объявлены, но выборы могут пройти уже в июле.

Антон Голицын

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