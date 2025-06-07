Замглавы МИДа Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках дальнобойного оружия Украине. Он подчеркнул, что российская сторона будет определять цели для испытаний новейших ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Господин Рябков заявил, что «всем хорошо известна» позиция России по поводу снятия ограничений на дальность украинских ударов в ноябре 2024 года. «Мы неоднократно подчеркивали, что применение подобного оружия без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем невозможно»,— добавил дипломат в интервью ТАСС.
По его словам, речь идет о передаче спутниковых разведданных, составлении полетных заданий и других операциях, которые выполняют военнослужащие западных стран.
Ранее в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Мерц выразил готовность Берлина обеспечить Киев дальнобойным оружием, а также организовать его совместное производство. 4 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Украина может получить первые дальнобойные боевые системы уже в ближайшие недели.