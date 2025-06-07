Замглавы МИДа Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках дальнобойного оружия Украине. Он подчеркнул, что российская сторона будет определять цели для испытаний новейших ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Рябков заявил, что «всем хорошо известна» позиция России по поводу снятия ограничений на дальность украинских ударов в ноябре 2024 года. «Мы неоднократно подчеркивали, что применение подобного оружия без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем невозможно»,— добавил дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, речь идет о передаче спутниковых разведданных, составлении полетных заданий и других операциях, которые выполняют военнослужащие западных стран.

Ранее в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Мерц выразил готовность Берлина обеспечить Киев дальнобойным оружием, а также организовать его совместное производство. 4 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Украина может получить первые дальнобойные боевые системы уже в ближайшие недели.