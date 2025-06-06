СКР завел дело о теракте после ракетного обстрела Рыльска

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) по факту ракетного обстрела города Рыльска Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, на месте ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) найдены фрагменты ракет от чешской ракетной системы залпового огня «Вампир». На данный момент следователи назначили судебные экспертизы для оценки ущерба жителям Рыльска.

5 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному и частным домам Рыльска. В результате погибли две женщины. Еще шесть человек получили ранения. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе повреждены еще несколько жилых построек, также выбиты окна неработающего хлебозавода.