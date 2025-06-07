Два человека погибли в пожаре в многоквартирном доме в Нягани

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) два человека погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме, сообщили в МЧС Югры. Пожар произошел в ночь на 7 июня в микрорайоне Энергетиков в одноэтажном доме. В 01:06 поступило сообщение о задымлении. Прибывшие пожарные зафиксировали, что возгорание началось в одной из квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар локализовали на площади 35 кв. м в 01:24, а полностью ликвидировали в 01:25. В ходе тушения обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины. Еще двое жильцов эвакуировались самостоятельно.

Для тушения привлекли 28 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Обстоятельства выясняют дознаватели.