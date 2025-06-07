В Татарстане будут судить девять человек за нелегальную регистрацию мигрантов

В Татарстане группу из девяти человек обвиняют в совершении преступлений в сфере миграции. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК России по республике.

По данным следствия, с 2022 по 2024 годы обвиняемые оформили фиктивные договоры для постановки на учет более 3,5 тыс. иностранных граждан. Эти договоры касались трудовой деятельности и аренды жилья, однако иностранцы по ним не работали и не проживали по указанным адресам.

Уголовное дело передано в суд. Если вина будет доказана, обвиняемым может грозить до 15 лет лишения свободы.

Влас Северин