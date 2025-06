Москва открывает пляжи

В первые выходные лета, 7 и 8 июня, обещают жару. В субботу и воскресенье температура воздуха в столице достигнет +30 градусов. Из-за погоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. Тем временем в Москве утвердили официальный список пляжей: в Тропарево, на Черном, Белом и Школьном озерах, Мещерских прудах и в Серебряном бору. Из-за жары купальные зоны в черте города традиционно бывают переполнены. А бронировать места у воды, сап-прогулки и катера, как предупреждают представители компаний, нужно за неделю.

“Ъ FM” под видом клиента обзвонил пляжные клубы, в одном из ресторанов на берегу отмечают, что найти места можно было еще накануне: «Размещение с депозитом на первой линии включает бассейн и балдахин. Либо есть шезлонги, они приобретаются у нас в порядке живой очереди. Шезлонг на полдня будет стоить 2 тыс. руб., на целый день — 3 тыс. руб. Балдахин будет стоить на полдня 7 тыс. руб. с одного человека, целый день — 9 тыс. руб., но в эту сумму также входит депозит. Депозит вы тратите на меню бара и кухни или кальян. Как и закуски, у нас кухня расположена на пляже, но она идет ресторанного формата. Почти каждые выходные проходят концерты. Зачастую от погоды отталкиваемся: чем жарче, тем больше народу».

Прошлым летом в Москве анонсировали яхтшеринг, при котором забронировать гриль-лодку или катер можно по аналогии с арендой авто или самоката. Но сейчас в основном предоставляют малые суда только с капитаном, о таких условиях рассказали в одной из столичных компаний на рынке речных прогулок: «Есть места на катера "Фавор" и "Аквалайн", сейчас только эти доступны. "Аквалайн" будет стоить 6-7 тыс. руб. в зависимости от дня. "Фавор" — 7-8 тыс. руб. за час. Катер вмещает пять человек с учетом капитана. Если есть права, можно управлять самому, но капитан присутствует в любом случае. Бронировать нужно за неделю, залог — 30 тыс. руб. На пирсе есть ресторан, кафе, пляж. Лучше уточнять у капитана, куда можно будет подойти на катере».

В рамках программы «Лето в Москве» в субботу Серебряном бору пройдет костюмированный фестиваль сапбордов. Впрочем, сами клубы в этом районе пока не работают, рассказал основатель Panda Sup Владимир Хромин: «Единственная сейчас проблема в том, что станции в Серебряном бору до сих пор еще не открылись. Кончились все контракты, сейчас департамент культуры делает розыгрыши. Когда определятся победители, мы будем понимать, работаем мы там или нет. Сезон ожидаем активный. Судя по звонкам, люди очень хотят, ждут. В Подмосковье все станции уже открылись на частных территориях. Мы просто зависим от города.

Непосредственно в Серебряном бору ни одна сапстанция не работает. Думаю, что до 15 июня будет понятно: Panda Sup, Sup Outdoor, Sup You будут в Серебряном бору или кто-то другой».

МЧС тем временем собирается изменить правила безопасности на пляжах. Проект ведомственного приказа впервые вводит норму, которая запретит плавать в пьяном виде. Также прописаны условия для детских купальных зон. Эксперты, с которыми беседовал “Ъ”, при этом считают, что запреты на сохранность жизни и здоровья отдыхающих не повлияют.

