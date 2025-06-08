Число магазинов по продаже канцелярских товаров в крупных городах России на май 2025 года

Город Количество магазинов Изменение (% год к году) Москва 391 –13 Санкт-Петербург 313 –8 Краснодар 212 –12 Екатеринбург 102 –4 Казань 100 –3 Ростов-на-Дону 107 –24 Новосибирск 152 –11 Красноярск 135 –4 Нижний Новгород 128 –20 Челябинск 121 –17 Уфа 75 0 Пермь 110 –14 Самара 122 –12 Воронеж 96 –8 Волгоград 89 –4 Омск 160 –26 Всего по России 11762 –5