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Коммерсантъ FM
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Число магазинов по продаже канцелярских товаров в крупных городах России на май 2025 года

Город Количество магазинов Изменение (% год к году)
Москва 391 –13
Санкт-Петербург 313 –8
Краснодар 212 –12
Екатеринбург 102 –4
Казань 100 –3
Ростов-на-Дону 107 –24
Новосибирск 152 –11
Красноярск 135 –4
Нижний Новгород 128 –20
Челябинск 121 –17
Уфа 75 0
Пермь 110 –14
Самара 122 –12
Воронеж 96 –8
Волгоград 89 –4
Омск 160 –26
Всего по России 11762 –5

Источник: данные сервиса «Яндекс Карты».

  • Газета «Коммерсантъ» №101/П от 09.06.2025, стр. 10

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