На Ставрополье заработает выставка, посвященная 30-летию теракта в Буденновске

В краевом музее в Ставрополе откроется выставка «Буденновск: трагедия и память», посвященная событиям 30-летней давности – захвату террористами заложников в местной больнице. Об этом сообщает «Портал Северного Кавказа». Уточняется, что мероприятие состоится в среду, 11 июня, в 15 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание больницы в Буденновске, захваченной террористами

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ Здание больницы в Буденновске, захваченной террористами

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

По словам организаторов, на выставке будут представлены фотографии, личные вещи бойцов федеральных служб, предметы, найденные на месте трагедии и др. экспонаты.

«Историки напомнили, что одной из страшных страниц в истории Ставрополья стал теракт в Буденновске, совершенный 14-19 июня 1995 года, – говорится в сообщении. – Террористы численностью в 195 человек захватили и удерживали 1600 заложников на территории больницы».

По данным издания, бандиты стреляли из окон, прикрываясь живым щитом из женщин, стариков и детей. В результате теракта погибли 129 человек, 415 были ранены.

Ефим Мартов