После обстрела курского поселка Пушкарожадинский возбуждено дело о терроризме

По факту обстрела поселка Пушкарожадинский в Курской области возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (теракт). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. При обстреле были ранены трое мирных жителей, также получили повреждения жилые дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации

Обстрел был осуществлен 24 мая в Кореневском районе области. Расследование ведет Главное военное следственное управление СКР. По делу назначены судебные экспертизы, чтобы установить размер причиненного ущерба, также допрошены пострадавшие местные жители.

Сегодня ночью, по данным Минобороны, над Курской областью были сбиты несколько беспилотников. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в Telegram, что никто не пострадал.