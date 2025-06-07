Движение автобусов к кладбищам усилили в Родительскую субботу и Троицу

В Санкт-Петербурге часть автобусов будут чаще ходить к кладбищам в связи с Родительской субботой (7 июня) и Троицей (8 июня). О каких маршрутах идет речь, рассказали в комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К Южному кладбищу доставит временный экспресс-маршрут № 2М от станции метро «Московская» с интервалом движения в две-четыре минуты. Оттуда же ходит автобус № 147, от «Проспекта Ветеранов» следует маршрут № 195. На 108-м до Южного кладбища можно добраться от Кировского завода, а на 377-м — от железнодорожной станции Царское село.

К Северному кладбищу петербуржцев доставят маршруты № 221, № 397, № 398. К кладбищу у крематория можно доехать на автобусах № 80, 123, 178, № 138. До Иликовского верующих доставит общественный транспорт № 347, до Казанского — № 382.

Татьяна Титаева