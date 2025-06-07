Глава СК России поручил завершить расследование дела о смерти инвалида на Дону

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о причинах волокиты, допущенной по уголовному делу об избиении и смерти инвалида в Сальском районе региона. Об этом сообщает пресс-служба СК России. Здесь добавили, что глава Следкома также поручил своему донскому коллеге принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и представить доклад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как говорится в сообщении пресс-службы, в информационный центр СК России вновь обратилась жительница Ростовской области по факту смерти в Сальском районе ее 23-летнего брата-инвалида. «В августе 2024 года недееспособного молодого человека избил на улице 15-летнии знакомый. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Спустя пять дней он скончался в медицинском учреждении», – поясняют представители ведомства.

Уголовное дело по этому факту сотрудники СУ СК России по Ростовской области расследуют с сентября 2024 года. По информации СК России, несмотря на показания очевидцев и родственников, которым потерпевший успел рассказать о произошедшем, фигурант пока не привлечен к ответственности и от общества не изолирован.

Ранее, 3 января 2025 года, Александр Барыкин заявлял о том, что поставил данную ситуацию на контроль.

Владимир Андреев