В Рыбинске сносят очередной исторический дом

В Рыбинске начали снос исторического здания на улице Чкалова, 31, что вызвало возмущение у мэра Дмитрия Рудакова. В своем Telegram-канале он назвал это проявлением неуважения к истории города. Здание, бывший хлебный амбар усадьбы купца Миклютина, является самым узким домом в Рыбинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дмитрия Рудакова Фото: Telegram-канал Дмитрия Рудакова

Снос начался ночью с пятницы на субботу без разрешения властей. Мэр отметил, что это не первый случай, когда собственники сносят исторические объекты, не получая на это необходимых согласований.

«К собственнику однозначно будут применены санкции. Он даже не выставил знаки и ограждения при демонтажных работах. На место выехал муниципальный контроль»,— подчеркнул господин Рудаков.

Обращения также направлены в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. «Ъ-Ярославль» сообщал, что накануне стало известно о том, что город вошел в туристический маршрут Золотое кольцо России. Подробнее в материале «Мы заслужили это».