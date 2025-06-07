Бывшему заложнику «Норд-Оста» выплатили компенсацию спустя 22 года

Суд частично удовлетворил иск Игоря Захарова, одного из заложников, захваченных боевиками в доме культуры в Москве в 2002 году. Он добивался компенсации морального вреда после теракта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милицейское оцепление и спецтехника на улице, прилегающей к концертному залу на Дубровке (октябрь 2002 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Милицейское оцепление и спецтехника на улице, прилегающей к концертному залу на Дубровке (октябрь 2002 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Захаров до этого получил денежную компенсацию как пострадавший, но также решил добиться компенсации морального вреда. Первый иск он подал в 2022 году, но его оставили без рассмотрения из-за неявки мужчины на заседания. Аналогичный иск был направлен им в сентябре 2024 года, по нему состоялось шесть заседаний.

Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда, но с учетом ранее полученных истцом выплат. За выплату новой компенсации отвечает городской департамент финансов. Сумма выплаты не уточняется.

Террористы захватили заложников в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» 23–26 октября 2002 года. Боевики во главе с Мовсаром Бараевым удерживали 912 человек. Было принято решение о проведении спецоперации, в ходе которой ликвидировали террористов, освободив большинство заложников. По официальным данным, 130 человек погибли.