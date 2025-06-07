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В Тюменскую область привезли мощи святителя Тихона

В Тюменскую область привезли мощи святителя Тихона, что стало важным событием для православных верующих региона, сообщил губернатор Александр Моор. Реликвию разместили в Свято-Троицком монастыре, куда с утра приходят сотни людей.

Фото: Telegram-канал Александра Моора

Фото: Telegram-канал Александра Моора

Святитель Тихон был патриархом Русской православной церкви (РПЦ) во времена революции. В 1917 году он стал патриархом Московским и всея России, активно защищая права верующих и призывая к единству и миру.

По словам губернатора, мощи святителя Тихона останутся в Тюмени до вечера воскресенья, 8 июня. Ранее ковчег с мощами привозили в Екатеринбург.

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