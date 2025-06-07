В Свердловской области водитель квадроцикла выехал на встречку и погиб в ДТП

Водитель квадроцикла «Hammer 200A» погиб в ДТП вблизи поселка Кытлым (Свердловская область). По данным свердловской Госавтоинспекции, авария произошла вечером 6 июня на 43 км автодороги «Карпинск – Кытлым».

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По предварительным данным, 40-летний водитель квадроцикла, житель Верхней Пышмы, двигаясь со стороны Карпинска в направлении поселка Кытлым, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel Meriva. Водитель квадроцикла скончался на месте.

52-летний водитель автомобиля Opel Meriva — житель города Карпинска, имеет 28-летний стаж вождения, в момент ДТП находился в трезвом состоянии. По его словам, он двигался со стороны поселка Кытлым после рабочей смены и заметил три квадроцикла на встречной полосе, один из которых внезапно выехал на его полосу. После столкновения иномарка продолжила движение по инерции около 200 метров, после чего съехала в кювет.

Погибший был в мотошлеме и имел водительский стаж 22 года . «В 2025 году он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Для определения состояния водителя квадроцикла в момент ДТП назначена химико-токсикологическая экспертиза»,— прокомментировали в региональной ГИБДД.