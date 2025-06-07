Больше половины ижевчан уверены во влиянии высшего образования на уровень дохода

Больше половины жителей Ижевска считают, что высшее образование дает больше возможностей для увеличения дохода, следует из исследования SuperJob. 30% опрошенных ижевчан полностью согласны с таким утверждением, еще 37% – скорее согласны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Женщины чаще мужчин уверены в положительном влиянии высшего образования на уровень дохода.

Наименьшая доля согласных с утверждением среди жителей от 35 до 45 лет. Среди молодежи до 35 лет наибольшая доля тех, кто абсолютно уверен, что высшее образование открывает больше возможности для заработка.

Абсолютная уверенность во влиянии образования также больше среди людей с доходами до 50 тыс. руб. в месяц. Выпускники колледжей чаще выпускников университетов (70 и 63% соответственно) говорят о преимуществах вузовских дипломов ссылаясь на собственный опыт получения отказа в трудоустройстве.