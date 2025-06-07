В Челябинской области 26 пешеходов погибли в ДТП с начала года

С начала 2025 года в Челябинской области зарегистрировано 372 наезда на пешеходов. В результате погибли 26 человек, 359 получили травмы, сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Иван Путков на пресс-конференции, посвященной старту Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности».

По данным начальника ГАИ региона, в том числе на пешеходных переходах произошло 200 ДТП, в которых погибли семь человек, 202 человека получили ранения. Большая часть аварий с пострадавшими пешеходами в Челябинской области произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.