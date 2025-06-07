Число отравившихся в омском лагере «Орленок» детей выросло до 11

Число детей, госпитализированных с признаками отравления из омского лагеря «Орленок», увеличилось с 4 до 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

По версии следствия, вечером 5 июня несколько детей в лагере почувствовали недомогание. По состоянию на 6 июня были госпитализированы 11 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет. Их самочувствие оценивается как удовлетворительное.

Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования в лагере отобраны пробы воды и готовой пищевой продукции. Чем могли отравиться дети, пока неизвестно.

Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил комплексную проверку лагеря «Орленок». Врачи также проводят осмотр всех детей в оздоровительном учреждении.