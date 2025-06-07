МИД России назвал Европу препятствием на пути к миру на Украине

Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что некоторые страны Европы становятся препятствием на пути к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, власти этих государств пытаются настроить Киев на продолжение конфликта.

«Ряд ведущих государств Европы поступательно превращается, по сути дела, в главное препятствие на пути к миру»,— сказал Сергей Рябков ТАСС. О каких именно странах идет речь, он не уточнил.

Как добавил замминистра, Евросоюз и НАТО «неустанно настраивают Киев на продолжение боевых действий, накачивает его оружием, техникой и обещаниями большего». По его словам, канцлер Германии Фридрих Мерц пытается убедить президента США Дональда Трампа в необходимости политики эскалации в отношении конфликта.