Путин присвоил аэропорту Нерюнгри в Якутии имя Гавриила Чиряева

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имени Гавриила Чиряева якутскому аэропорту Нерюнгри. Господин Чиряев был первым секретарем Якутского обкома КПСС с 1965 по 1982 годы

Указ опубликован на портале правовой информации. В документе говорится, что он подписан в соответствии с указом от 2018 года «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».

Нерюнгри основан в 1975 году под руководством Гавриила Чиряева. Это второй по численности населения город Якутии. По данным на 2023 год, в нем проживает 53 тыс. человек.