ЦБ повысил курс доллара на 7–9 июня

Банк России повысил официальный курс доллара на 7—9 июня на четыре копейки. Он составит 79,127 руб./$ (+0,06%), следует из сообщения на сайте регулятора. Курс евро незначительно снизится — до 90,3954 руб./€ (–0,04%).

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Накануне курс доллара впервые с конца мая превысил отметку в 79 руб. Недавнему укреплению рубля способствовало длительное снижение спроса на валюту на внутреннем рынке. При этом аналитики опасались чрезмерного усиления рубля, поскольку оно может создать проблемы для бюджета страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «С валюты какой спрос».

Екатерина Отрашкевич