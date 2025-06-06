Сергей Шишкарев прокомментировал выход ГК «Дело» из ФК «Черноморец»

Совладелец и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев рассказал о причинах завершения сотрудничества с футбольным клубом «Черноморец» и прекращении его финансирования. Об этом бизнесмен заявил в личном обращении, размещенном в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Шишкарева, за три года группа компаний «Дело» вложила в развитие клуба 2 млрд руб., а общий объем инвестиций в спорт Новороссийска составил 3,3 млрд руб. ФК «Черноморец», отметил он, выполнил поставленную задачу, поднявшись из Второй лиги до третьего места в Первой лиге, однако не получил лицензию на участие в РПЛ.

Сергей Шишкарев обвинил администрацию Новороссийска в бездействии, подчеркнув, что за три года власти не предоставили участок под строительство нового стадиона и не представили плана реконструкции арены «Центральный». Кроме того, бизнесмен выразил недовольство работой клубного менеджмента, в частности — генерального директора Максима Пономарева, заявив о провале переговоров с РФС и стадионом в Сочи.

«Я не отказываюсь от Новороссийска. Мы уже ведем переговоры о новом стадионе — на земле Минобороны. 18 тысяч мест. Современная арена. Но я не вернусь, пока город не изменится. Пока чиновники не поймут, что спорт (футбол, гандбол) — не их личный бюджетный корм, а гордость всех жителей»,— написал Сергей Шишкарев.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Сергей Шишкарев также выразил готовность реализовать инфраструктурный проект совместно с ЦСКА. По словам предпринимателя, он был вынужден выкупить принадлежавший ему 15 лет назад участок на набережной площадью 5 га. Однако для размещения стадиона требуется еще около 2 га, которыми владеют примерно 40 собственников.

Анна Гречко