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Коммерсантъ FM
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CNN: Белый дом допустил сокращение финансирования Калифорнии из бюджета

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить федеральное финансирование для Калифорнии, сообщает CNN. Как пишет телеканал, 6 июня могут начаться отмены субсидий и грантов.

Федеральным агентствам поручено определить, какие программы можно прекратить. Источники CNN утверждает, что рассматривается возможность полной отмены исследовательских грантов для Калифорнии, крупнейшей экономики США с ВВП более $4 трлн.

Один из комитетов Конгресса был уведомлен информатором о возможной отмене финансирования. Решение может затронуть различные сферы, включая науку и образование.

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