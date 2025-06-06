CNN: Белый дом допустил сокращение финансирования Калифорнии из бюджета

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить федеральное финансирование для Калифорнии, сообщает CNN. Как пишет телеканал, 6 июня могут начаться отмены субсидий и грантов.

Федеральным агентствам поручено определить, какие программы можно прекратить. Источники CNN утверждает, что рассматривается возможность полной отмены исследовательских грантов для Калифорнии, крупнейшей экономики США с ВВП более $4 трлн.

Один из комитетов Конгресса был уведомлен информатором о возможной отмене финансирования. Решение может затронуть различные сферы, включая науку и образование.