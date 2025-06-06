Активисты обновляют стену Цоя на Старом Арбате ко дню рождения музыканта

В Москве на Старом Арбате активисты перекрашивают стену с портретом певца Виктора Цоя, расписанную цитатами из его песен и признаниями в любви. Художница Кристина Журавлева заявила, что местную достопримечательность отреставрируют ко дню рождения музыканта — 21 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Получается вот творим историю, так сказать, переделываем стену Цоя ко дню его рождения... Выше хотим написать строчки из песен»,— сказала организатор реставрационных работ «РИА Новости». Перекраску стены она объяснила тем, что за время портрет Виктора Цоя стал нечетким. По словам художницы, «рисунок был нанесен на рисунок, надпись на надпись».

Реставрация стены, по словам госпожи Журавлевой, согласована с администрацией муниципального округа и с отделением полиции. Портрет певца будет таким же, как раньше, заверила художница.

Стену дома 37 по Арбату расписали в 1990 году, почти сразу после смерти музыканта. Спустя время она полностью покрылась надписями и цитатами из культовых песен. В 2006 году стена была полностью закрашена неизвестными, после чего ее восстановили фанаты Виктора Цоя.

Екатерина Отрашкевич