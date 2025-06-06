Рафинью признали лучшим футболистом сезона в чемпионате Испании

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья был признан лучшим игроком завершившегося сезона чемпионата Испании по футболу. Он отметился 18 голами и 11 результативными передачами в 36 матчах, каталонский клуб выиграл первенство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Приз лучшему молодому игроку лиги выиграл одноклубник Рафиньи 17-летний вингер Ламин Ямаль, отличившийся девять раз и отдавший 15 голевых пасов в 35 встречах. На награду могут претендовать игроки, не достигшие 23-летнего возраста.

Оба игрока входят в список претендентов на «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года. На счету Рафиньи 57 матчей и 59 результативных действий (34 гола + 25 передач) во всех турнирах, у Ямаля — 43 голевых действия (18+25) в 55 играх.

Помимо чемпионата Испании «Барселона» выиграла Кубок и Суперкубок страны, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

Роман Левищев