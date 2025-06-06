Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал парного турнира Roland Garros

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли пробиться в полуфинал парного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros), уступив в полуфинале итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева (справа) и Диана Шнайдер

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA / ТАСС Мирра Андреева (справа) и Диана Шнайдер

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA / ТАСС

Матч, продлившийся чуть больше часа, завершился крупной победой итальянок — 6:0, 6:1. Андреева и Шнайдер встречались с Эррани и Паолини в пятый раз. Четыре матча остались за итальянками, в том числе финал Олимпиады-2024 в Париже. Россиянки оказались сильнее в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии 2025 года.

В финале Эррани и Паолини сыграют с представительницей Казахстана Анной Данилиной и сербской теннисисткой Александрой Крунич. Итальянки во второй раз подряд примут участие в решающем матче Roland Garros. В прошлом году они уступили американке Коко Гауфф и чешке Катерине Синяковой.

Roland Garros — турнир Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Его общий призовой фонд превышает €56,3 млн. Финал в женском парном разряде пройдет 8 июня.

Таисия Орлова