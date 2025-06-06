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Коммерсантъ FM
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Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал парного турнира Roland Garros

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли пробиться в полуфинал парного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros), уступив в полуфинале итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.

Мирра Андреева (справа) и Диана Шнайдер

Мирра Андреева (справа) и Диана Шнайдер

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA / ТАСС

Мирра Андреева (справа) и Диана Шнайдер

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA / ТАСС

Матч, продлившийся чуть больше часа, завершился крупной победой итальянок — 6:0, 6:1. Андреева и Шнайдер встречались с Эррани и Паолини в пятый раз. Четыре матча остались за итальянками, в том числе финал Олимпиады-2024 в Париже. Россиянки оказались сильнее в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии 2025 года.

В финале Эррани и Паолини сыграют с представительницей Казахстана Анной Данилиной и сербской теннисисткой Александрой Крунич. Итальянки во второй раз подряд примут участие в решающем матче Roland Garros. В прошлом году они уступили американке Коко Гауфф и чешке Катерине Синяковой.

Roland Garros — турнир Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Его общий призовой фонд превышает €56,3 млн. Финал в женском парном разряде пройдет 8 июня.

Таисия Орлова

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Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

Мирра Андреева в отеле Нью-Йорка в 2023 году, дебютировав на Открытом чемпионате США

Мирра Андреева в отеле Нью-Йорка в 2023 году, дебютировав на Открытом чемпионате США

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации &lt;br>На фото: у частного самолета

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

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Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

Мирра Андреева в отеле Нью-Йорка в 2023 году, дебютировав на Открытом чемпионате США

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

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