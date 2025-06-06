СК возбудил дело о невыплате 9 млн рублей работникам ярославской компании

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы 82 работникам ООО «СтройМост76». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Надзорное ведомство начало проверку после обращений граждан. Прокуратура считает, что руководитель компании допустил факт невыплаты зарплаты и не предпринимал мер по ее погашению, а средства тратил на иные нужды.

«Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 9 млн руб., период невыплаты превысил 2 месяца»,— сообщили в прокуратуре.

Прокуратура направила информацию в Следственный комитет, который отреагировал возбуждением уголовного дела.

Алла Чижова