Джан Пьеро Гасперини стал главным тренером «Ромы»

Джан Пьеро Гасперини назначен главным тренером итальянского футбольного клуба «Рома», сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Spada / LaPresse / AP Фото: Spada / LaPresse / AP

Официально о сроке контракта объявлено не было, однако журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио пишет, что соглашение «Ромы» с 67-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.

Ранее Гасперини на протяжении девяти сезонов возглавлял «Аталанту», которую в начале нынешнего десятилетия представлял и российский полузащитник Алексей Миранчук. На посту главного тренера команды из города Бергамо он провел 439 матчей. Под его руководством клуб впервые в истории вышел в Лигу чемпионов в сезоне-2019/20, с тех пор еще трижды играл в главном еврокубке, а в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы — второй по рангу европейский клубный турнир. Этот трофей пока единственный в тренерской карьере Гасперини.

Прошедший сезон «Рома» начинала под руководством клубной легенды Даниэле Де Росси, затем ее недолго возглавлял Иван Юрич, а с ноября ее тренером был 73-летний Клаудио Раньери. Команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии и квалифицировалась в Лигу Европы.

Роман Левищев