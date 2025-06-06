ЦБТ: более 1,5 млн иностранцев хотят получить или продлить сим-карту в России

Граждане более чем из 130 стран мира зарегистрировали свои биометрические данные для получения или продления действия российской сим-карты. Об этом сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ). 90% регистраций пришлось на страны ближнего зарубежья.

«Более 1,5 миллиона иностранных граждан зарегистрировались в Единой биометрической системе»,— сказано в сообщении ЦБТ (цитата по ТАСС).

При регистрации на этапе фиксации голоса иностранным гражданам необязательно произносить последовательность цифр на русском, система зафиксирует данные на любом языке, говорится в сообщении. Также в ЦБТ напоминают, что иностранцы должны переоформить действующие сим-карты до 1 июля. При этом на одного человека должно приходиться не более десяти карт.

Екатерина Отрашкевич