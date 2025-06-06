Захарова: нет никаких похищенных Россией украинских детей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не похищала украинских детей. По ее словам, на территории страны есть дети, которые не имеют документов, и те, кого разыскивают близкие. С ними работает уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, уверена госпожа Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Нет никаких похищенных, как они это формулируют, Россией украинских детей. Это нужно просто знать, и это должно быть отправной точкой при обсуждении этой проблемы»,— сказала госпожа Захарова, выступая на сессии Глобального цифрового форума (цитата по ТАСС).

2 июня на переговорах в Стамбуле украинская делегация передала России список из 339 фамилий детей, которых Украина требует вернуть на родину. Позднее документ поступил в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский заявил, что все заявки о детях рассмотрят «без исключения».

Екатерина Отрашкевич