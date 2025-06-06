Вперед, к «Звездному»

Девелопер жилого комплекса «Новый Звездный» в Новых Лядах обнародовал новые сроки сдачи объекта. Если изначально четыре дома для сотрудников предприятий «Протон-ПМ» и «ОДК — Пермские моторы» должны были ввести в эксплуатацию в III квартале 2025 года, то теперь их рассчитывают сдать в I квартале 2027 года. В компании-застройщике ЖК перенос сроков объясняют проведением дополнительных инженерно-геологических изысканий и внесением изменений в проектную документацию. Эксперты считают, что причина отсрочки ввода «Нового Звездного» — комплексная, связанная не только с перечисленными факторами, но и со сменой соучредителя компании-застройщика (в проект зашел банк ПСБ), финансированием и прочим.



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Проект строительства жилого комплекса «Новый Звездный» в пермском микрорайоне Новые Ляды получил положительное заключение экспертизы. Как сообщается в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации, заключение 23 мая выдано застройщику комплекса — ООО СЗ «Новый Звездный». Примечательно, что разрешение на возведение ЖК «Новый Звездный» для пермских ракетостроителей было выдано еще в конце 2023 года. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), плановый срок ввода комплекса в эксплуатацию — III квартал 2025 года.

Директор ООО «Новый Звездный» Никита Оборин пояснил «Ъ-Прикамье», что положительное заключение экспертизы на проект ЖК было получено в связи с внесением изменений в проектную документацию. Для подтверждения оптимальности выбранного конструктивного решения ЖК «Новый Звездный» застройщик объекта инициировал дополнительные инженерно-геологические изыскания. В результате в проектную документацию внесли изменения планировочных решений домов, добавив подсобные помещения. «Строительство идет по обновленному графику. Жители микрорайона Новые Ляды уже сегодня наблюдают возведение дома №1 на уровне шестого этажа, возведение фундаментов и нулевой цикл дома №4, забивку свай для домов №2 и №3. Также оформлены земельно-правовые разрешения на участки под размещение парковочных мест для жителей ЖК»,— рассказал руководитель ООО «Новый Звездный». Согласно обновленной проектной документации, ввести в эксплуатацию комплекс планируется в I квартале 2027 года.

В составе ЖК на ул. 40 лет Победы в Новых Лядах строятся четыре дома высотой 9–10 этажей, рассчитанные на 432 квартиры (23,7 тыс. кв. м). Компанию СЗ «Новый Звездный» создали в 2021 году для возведения жилья сотрудникам инновационного территориального кластера «Технополис “Новый Звездный”». Кластер в Новых Лядах включает в себя производственные мощности АО «Протон-ПМ» и АО «ОДК — Пермские моторы». Для реализации проекта Агентство инвестиционного развития Пермского края и ООО «Новый Звездный» заключили трехстороннее соглашение. Учредителем спецзастройщика «Новый Звездный» выступила Корпорация развития Пермского края (КРПК). Позднее доля КРПК в компании снизилась до 49% за счет вступления в проект ООО «БСК-Развитие» (структура подрядчика московского метро), которое и занялось возведением домов. Летом 2024 года дочерняя компания банка ПСБ — «ПСБ — Свой дом» — приобрела 51% долей в уставном капитале ООО СЗ «Новый Звездный». По программе возведения жилья для сотрудников оборонной отрасли на льготных условиях ПСБ также выделил проектное финансирование строительства.

В начале этого года стало известно о возможном выходе из проекта ЖК краевой структуры — КРПК. Корпорация провела конкурс по определению рыночной стоимости своей доли в уставном капитале ООО СЗ «Новый Звездный».

По данным источника, на стройплощадке комплекса в Новых Лядах долгое время не велись никакие работы, при этом жилье в «Новом Звездном» продолжало рекламироваться. Активное возведение домов ЖК началось в начале минувшей зимы.

По словам гендиректора компании техзаказчика «Комстрин-Пермь» Марины Коноплевой, проведение повторных геологических изысканий с изменением проектной документации может занимать в среднем полгода. Эксперт полагает, что такой значительный перенос сроков сдачи «Нового Звездного» (около двух лет), вероятнее всего, связан со сменой учредителей компании-застройщика (заход в проект ПСБ). «Смена заказчика строительства означает совершенно другое финансирование»,— отметила Марина Коноплева. Гендиректор «Комстрин-Пермь» указала, что показатель распроданности жилья в «Новом Звездном» в размере 13%, зафиксированный в ЕИСЖС, небольшой. «Судя по всему, контингент покупателей квартир в этом комплексе будет лоялен к девелоперу объекта. В связи со сдачей “Нового Звездного” в 2027 году с владельцами строящегося жилья можно заключить дополнительное соглашение к основному договору о переносе сроков»,— добавила эксперт.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин пояснил, что причины внесения изменений в проектную документацию могут быть разными. Но если предварительные геологические изыскания были сделаны не очень качественно, то повторное проведение работ и изменение документации может потребовать серьезных временных и финансовых затрат. «К тому же в компании-застройщике “Нового Звездного” менялись собственники, сменился, как я понимаю, и источник финансирования, корректировались задачи. Все это сложные процессы, поэтому каждый из вопросов — самостоятельная серьезная проблема, которая не решается быстро. Думаю, эти факторы составляют комплексную причину переноса сроков сдачи ЖК»,— резюмировал господин Занин.

Евгения Ахмедова