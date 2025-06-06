В Ростове здание ЗАГСа XIX века могут отремонтировать до осени 2025 года
Здание ЗАГСа в Пролетарском районе Ростова-на-Дону 1895 года постройки могут отремонтировать до осенних дождей. Проектная документация на капитальный ремонт главного фасада и кровли уже разработана. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Фасад здания ЗАГС Пролетарского района. Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону
«Здание, бесспорно, нуждается в нашем внимании, учитывая, что текущий ремонт здесь проводился в 2007 году, — отметили в муниципалитете.
Финансирование на ремонт ЗАГСа планируют выделить из городского резервного фонда.
«Ъ-Ростов» писал ранее о том, что до 2027 года в Ростове-на-Дону отремонтируют колледж искусств за 1,2 млрд руб.