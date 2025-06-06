Ростовский колледж искусств капитально отремонтируют за 1,2 млрд рублей

Корпус Ростовского колледжа искусств, построенного в 1969 году, капитально отремонтируют за 1,2 млрд руб. из средств областного бюджета. Сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростовский колледж искусств. Фото пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Ростовский колледж искусств. Фото пресс-служба правительства Ростовской области

Работы продлятся до 2027 года включительно. Уже началась поставка стройматериалов на объект, «строители начали укреплять грунты и усиливать конструкцию здания, а также приступили к внутренним демонтажным работам»,— говорится в сообщении.

До конца 2025 года подрядчик планирует отремонтировать системы водоснабжения, водоотведения и отопления, а со следующего года начнется внутренняя отделка помещений, замена полов, окон и дверей. Кроме этого, планируется привести в порядок кровлю и фасад здания.

Объект запланировано оснастить современными системами автоматической пожарной и охранной сигнализаций, видеонаблюдения, благоустроить и озеленить прилегающую территорию.

Как отметили в правительстве, на время капитального ремонта студенты и преподаватели переедут во временные помещения.

Наталья Белоштейн