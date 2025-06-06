Питер Дебур уволен с поста главного тренера клуба НХЛ «Даллас Старс»

Канадец Питер Дебур отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Питер Дебур (в центре)

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters Питер Дебур (в центре)

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

«Мы считаем, что нашей раздевалке необходим новый голос, который мог бы приблизить нас к нашей цели — Кубку Стэнли. Мы бы хотели поблагодарить Питера за все, что он сделал для нашей команды за последние три года»,— сказал генеральный менеджер «Далласа» Джим Нил.

Питер Дебур возглавлял «Даллас» с 2022 года. Под его руководством команда трижды доходила до полуфинала Кубка Стэнли, однако ни разу не добиралась до решающей стадии. В 2022 году «Даллас» уступил «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:4 в серии до четырех побед. В 2024-м и 2025-м клуб проиграл «Эдмонтон Ойлерс» — 2:4 и 1:4 соответственно.

Ранее Дебур работал главным тренером в «Флорида Пантерс», «Нью-Джерси Девилс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Канадец дважды доходил до финала Кубка Стэнли — в 2012 году с «Нью-Джерси» и 2016 году с «Сан-Хосе».

Таисия Орлова