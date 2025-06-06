ГАИ Ульяновской области предупредила о тотальных проверках и жестких мерах

В течение трех дней — с 6 по 8 июня — сотрудники ГАИ «совместно с общественностью региона в усиленном режиме будут выявлять водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения», сообщила в пятницу Госавтоинспекция Ульяновской области в своем Telegram-канале, отметив, что в очередной раз будет проводиться общеобластное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

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Инспекторы ГАИ обещают «тотальные проверки» и применение «в рамках действующего законодательства» «самых жестких и незамедлительных мер по пресечению правонарушений», «независимо от социального положения и статуса нарушителя». Отмечается, что аод усиленный контроль нарядов ДПС попадут наиболее аварийные участки дорог, загородные трассы, места отдыха, выезды и въезды в город.

По информации ГАИ, только за 5 июня сотрудниками Госавтоинспекции в Ульяновской области выявлено 7201 нарушение ПДД, из них 5773 — нарушения скоростного режима, за управление в состоянии опьянения задержаны шесть водителей, два из которых повторно управляли автомобилем, 32 водителя привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, 73 водителя — за выезд на встречную полосу при запрете такого выезда, 56 — за управление автомобилем со стеклами, светопропускаемость которых не соответствует требованиям техрегламента, 14 водителей — за нечитаемые госномера.

Андрей Васильев, Ульяновск