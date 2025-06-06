Пассажир упал на пути «красной» ветки петербургского метро

В метрополитене Санкт-Петербурге приостановлено движение поездов от станции «Чернышевская» до станции «Площадь Ленина». Причиной стало падение пассажира на рельсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Тен / Коммерсантъ Фото: Александра Тен / Коммерсантъ

Об изменении движения составов на «красной» ветке сообщили в Telegram-канале подземки. В метрополитене пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. На данный момент информации о состоянии здоровья упавшего нет.

«Движение поездов по Линии 1 осуществляется на участках от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Площадь Восстания", от станции "Площадь Ленина" до станции "Девяткино"»,— добавили в пресс-службе.

От «Площади Ленина» до станции «Площадь Восстания» поезда ходят с увеличенным интервалом. На «Чернышевскую» прибыли аварийно-спасательные формирования метрополитена. В 15:44 станцию закрыли на вход. Спустя почти десять минут движение поездов и работу станции восстановили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вестибюль станции «Площадь Ленина» закрывали на вход из-за остановки эскалатора.

Татьяна Титаева