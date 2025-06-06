На ПМЭФ представят незаконченную оперу Чайковского, дописанную при помощи ИИ

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) представят мировую премьеру «Мандрагора» — незаконченной оперы П.И. Чайковского. Показ произведения, которое дописал композитор Петр Дранга при участии искусственного интеллекта, состоится 19 июня в Мариинском театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентин Барановский / пресс-служба Мариинского театра Фото: Валентин Барановский / пресс-служба Мариинского театра

При работе над оперой использовалась нейросеть «Сбера» GigaChat. Как отметили в финансовой организации, она сыграл важную роль в работе — сервис использовали для восстановления либретто и развития сюжета. Kandinsky помог создать декорации, а Symformer — музыку.

Ожидается, что премьера «Мандрагоры» станет главным событием фестиваля «Звезды белых ночей», который пройдет в дни ПМЭФ. В опере заняты 170 артистов с симфоническим оркестром. Художественный руководитель проекта — маэстро Валерий Гергиев.

Подробнее о культурных событиях ближайших выходных и следующей недели — в традиционной афише «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик