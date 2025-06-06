В Ярославской области ожидается гроза

Местами по Ярославской области с 18 часов 6 июня прогнозируются гроза и кратковременные дожди. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

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«Будьте внимательны и осторожны. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций»,— призвали в министерстве.

Согласно прогнозу Ярославского гидрометцентра, с вечера пятницы, 6 июня, и до начала следующей недели в Ярославле ожидаются дожди.

Алла Чижова