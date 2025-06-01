Больше 70% киосков Ижевска установлены с нарушениями Правил благоустройства

Около 800 нестационарных торговых объектов (НТО) из 1,1 тыс. в Ижевске установлены с нарушениями Правил благоустройства города (ПБ), сообщает пресс-служба муниципалитета. Их должны привести в соответствие с правилами до 1 августа. Осенью 2024 года новую редакцию ПБ дополнили разделы, установившие единые требования к внешнему виду НТО и выбору архитектурно-колористических решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«По итогам наших рейдов, которые проводятся регулярно, собственникам торговых объектов выдаются предписания об устранении нарушений. Если киоск установлен с нарушениями, то, начиная с 1 августа, он должен быть демонтирован. Все материалы будем передавать в судебные инстанции для принятия решения. Но в целом предприниматели реагирую адекватно, и самостоятельно приводят торговые объекты в соответствие с требованиями»,— сказал заместитель главы Ижевска Евгений Хафизов.

Господин Хафизов напомнил, что НТО не должны располагаться на инженерных коммуникациях, в пределах треугольников видимости, в противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями, мешать проезду транспорта и движению пешеходов. «Кроме того, сейчас действует дизайн-код для НТО, это необходимо, чтобы все киоски выглядели современными, красивыми и соответствовали облику города»,— добавил он.

Также администрация города планирует кратно увеличить штрафы для владельцев НТО с нарушениями до 400 тыс. руб. Муниципалитет готовит соответствующую законодательную инициативу в Госсовет Удмуртии.

Напомним, новую редакцию ПБ утвердили 14 ноября 2024 года на сессии гордумы. Решение депутаты приняли единогласно. В новой редакции увеличили границы прилегающих территорий к жилым и коммерческим зданиям, уточнили правила ухода за ними, а также ввели единые требования к оформлению НТО. В частности, собственники киосков должны осуществлять покос травы и сбор случайного мусора в 10 м по периметру от границ участка.

Сейчас павильоны и киоски должны представлять собой модульные конструкции определенных габаритов и быть приспособленными для перемещения. Цветовая гамма наружного оформления может варьироваться от серого до черного. Передний фасад торгового комплекса должен быть полностью остеклен, либо иметь панорамные окна во всю высоту стены, либо он может быть исполнен из дерева, но при условии, что крыша здания имеет стеклянные вставки. Также в проекте указаны требования по размещению кондиционеров и вывесок.

Эксперты высказывали сомнения в обоснованности предложений муниципалитета и выражали опасения по поводу увеличения финансовой нагрузки для малого бизнеса.

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