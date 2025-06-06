20 тысяч гостей отметили День рождения Сочи Парка

31 мая и 1 июня в тематическом парке развлечений прошли масштабные торжества в честь 11-летия первого тематического парка России. За два дня парк принял почти 20 000 гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочи Парк Фото: пресс-служба Сочи Парк

Лето в Сочи Парке традиционно стартовало с грандиозного фестиваля с участием звезд. Гости увидели выступления Вани Дмитриенко и группы Dabro, приняли участие в интерактивной программе с популярными блогерами Sofiko, ALISATOKA и Елизаветой Эль, а также в масштабном розыгрыше подарков. Завершился праздник красочным фейерверком.

«В этом году наш высокий сезон называется "Бесконечные чудеса" неслучайно, ведь летние сюрпризы продолжаются. На очереди старт гастролей ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на Хуторе" 9 июня и открытие нового аттракциона "Кочки-грибочки" 12 июня»,— отметил генеральный директор Сочи Парка Геннадий Григоренко.

Напомним, высокий сезон в парке начался 1 мая с премьеры шоу Московского цирка Никулина «Сказочная карусель» (гастроли цирка продлятся до 30 августа) и обновленной программы в дельфинарии.

Подробная программа мероприятий летнего сезона — на сайте sochipark.ru.

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