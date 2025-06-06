Из Ростова в зону СВО отправили более 1 млн квадратных метров защитной плёнки

Из Ростова-на-Дону в зону спецоперации отправили более 1 млн кв. м защитной пленки для укрытия военной техники и блиндажей на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Павел Кузьмин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Плёнку, которую производит группа компаний «Европолимер», передали бойцам. За два дня отправили около 100 т. Материал помогает защитить технику и огневые точки от влаги, а также укрыть окопы и блиндажи.

Наталья Белоштейн