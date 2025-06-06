Десять человек осудили за вырубку леса на 214 млн рублей в Туапсинском районе

Суд в Краснодарском крае приговорил к лишению свободы от 2,5 до 3,5 лет десять участников организованной преступной группы, которые с июля по октябрь 2022 года незаконно вырубали деревья в Пшишском лесничестве, причинив ущерб на 214 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступную группу из десяти человек в возрасте от 24 до 54 лет организовал 39-летний житель Туапсинского района. В течение четырех месяцев злоумышленники проводили незаконную рубку в Шаумянском, Георгиевском и Гойтхском участковых лесничествах.

Расследованием занимались сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из отдела экономической безопасности ОМВД по Туапсинскому району. По ходатайству следователя суд арестовал имущество обвиняемых на сумму свыше 149 млн руб.

В мае 2024 года дело передали в суд. Участники группы были признаны виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка леса). Осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого и общего режима.

Анна Гречко