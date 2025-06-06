Ярославских садоводов ждет перерасчет за электроэнергию

Министерство тарифного регулирования Ярославской области обязало ПАО «ТНС энерго Ярославль» провести перерасчет стоимости электроэнергии садоводам за 2023-й год ввиду ее завышения. Об этом сообщили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Внеплановая документарная проверка «ТНС энерго Ярославль» проходила с 7 мая по 3 июня. Выявленные нарушения касались начисления платы для граждан с прямыми договорами энергоснабжения в садоводческих товариществах в городской черте в 2023 году. Как считают в министерстве, компания неправомерно применила тарифы, что привело к завышению цен на 2,6 млн руб. по 1823 лицевым счетам.

Министерство выдало предписание о пересчете стоимости, а также напомнило, что исполнитель должен уплатить потребителю штраф в размере 50% величины превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало начислить.

Алла Чижова