В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров

В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров, жителям и гостям города рекомендуется не находиться на открытом пространстве около моря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

При включении сирен в Новороссийске будет транслироваться сигнал «Внимание всем», в этот период жителям первой береговой линии рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!»,— сообщил мэр города.